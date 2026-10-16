Відео: Путін наказав продовжити масовані удари по Україні

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Росія 16 жовтня розпочала масовані удари по енергетичних об’єктах України, і такі атаки мають тривати.

Про це заявив російський диктатор Володимир Путін.

Також він наголосив, що захоплення Донбасу залишається головною ціллю Росії.

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Російський дрон влучив біля школи в Полтаві, є постраждалі.

У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.

У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

Військовий розповів про загибель майже всієї родини після удару РФ по Радушному.

Нагадаємо, російська ракета вбила багатодітну родину на Дніпропетровщині.

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