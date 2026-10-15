Відео: Ракети вдарили по російському аеродрому Борисоглєбськ із носіями КАБів

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У Воронезькій області РФ ввечері 14 жовтня під ракетну атаку потрапив військовий аеродром «Борисоглєбськ», де базуються літаки — носії керованих авіабомб (КАБів). Після повідомлень про вибухи поблизу об'єкта з'явилася інформація про пожежу, однак масштаби можливих пошкоджень поки невідомі.

«Борисоглєбськ» розташований приблизно за 300 км від кордону України. Авіабаза пов’язана з розміщенням російської бойової авіації, зокрема літаків Су-34, Су-35 та Су-30СМ. Водночас актуальних даних про те, які саме машини перебували на стоянках під час нинішньої атаки, немає.

Особливу увагу привертають Су-34 – винищувачі-бомбардувальники, здатні застосовувати керовані авіаційні бомби (КАБи). Російські війська використовують такі боєприпаси для ударів по українських позиціях і населених пунктах.

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Наразі не підтверджено, чи пошкоджено під час ракетної атаки літаки, склади боєприпасів або інфраструктуру аеродрому. Також немає перевірених даних про кількість влучань і причини пожежі.

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Про це повідомляють моніторингові канали Supernova+, Exilenova+ та osint-канал Falcon Intel.

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