Відео: РФ атакувала стоянку фур і митний термінал у Ковелі на Волині
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Російські окупанти завдали ударів по транспортній інфраструктурі Ковеля Волинської області.
Після атаки дронів загорілася стоянка вантажівок, також повідомляється про удар по митному терміналу.
Джерело: місцеві Telegram-канали
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