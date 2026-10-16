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Відео: РФ атакувала стоянку фур і митний термінал у Ковелі на Волині

UA NEWS 16 Жовтня 2026 17:28
Відео: РФ атакувала стоянку фур і митний термінал у Ковелі на Волині
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Російські окупанти завдали ударів по транспортній інфраструктурі Ковеля Волинської області. 

Після атаки дронів загорілася стоянка вантажівок, також повідомляється про удар по митному терміналу.

Джерело: місцеві Telegram-канали

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