Відео: РФ атакувала стоянку фур і митний термінал у Ковелі на Волині

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Російські окупанти завдали ударів по транспортній інфраструктурі Ковеля Волинської області.

Після атаки дронів загорілася стоянка вантажівок, також повідомляється про удар по митному терміналу.

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Джерело: місцеві Telegram-канали

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