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Головне Війна з рф

Відео: рф вбила двох дівчат у Чернігові, а батько кричить від розпачу біля загиблої доньки

UA NEWS 29 Жовтня 2026 14:40
Відео: рф вбила двох дівчат у Чернігові, а батько кричить від розпачу біля загиблої доньки
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Унаслідок російського удару по Чернігову загинули дві 15-річні дівчини.

Після трагедії в мережі поширилися кадри, на яких батько оплакує загиблу доньку.

 Рятувальникам довелося відтягувати чоловіка від тіла дитини та надавати йому допомогу. Відео з місця трагедії показує біль рідних, які втратили близьких через російську атаку.

На Чернігівщині російські військові завдали удару FPV-дронами на оптоволокні по навчальному об’єкту в Новгород-Сіверській громаді. Інформації про наслідки атаки наразі немає.

У середу, 28 жовтня, російські війська атакували притулок «Крок до тварин» у Чернігові. Унаслідок удару загинула одна собака. Для атаки на місто росіяни застосували реактивний безпілотник типу «Бандероль».

Удень 23 жовтня російські війська атакували безпілотниками підприємство в Чернігові. Унаслідок удару під завалами опинилися люди.

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