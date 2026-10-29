Відео: рф вбила двох дівчат у Чернігові, а батько кричить від розпачу біля загиблої доньки

0:00 / 0:00

Унаслідок російського удару по Чернігову загинули дві 15-річні дівчини.

Після трагедії в мережі поширилися кадри, на яких батько оплакує загиблу доньку.

Рятувальникам довелося відтягувати чоловіка від тіла дитини та надавати йому допомогу. Відео з місця трагедії показує біль рідних, які втратили близьких через російську атаку.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/680288a77a105/img-2300-2.mp4

На Чернігівщині російські військові завдали удару FPV-дронами на оптоволокні по навчальному об’єкту в Новгород-Сіверській громаді. Інформації про наслідки атаки наразі немає.

У середу, 28 жовтня, російські війська атакували притулок «Крок до тварин» у Чернігові. Унаслідок удару загинула одна собака. Для атаки на місто росіяни застосували реактивний безпілотник типу «Бандероль».

Удень 23 жовтня російські війська атакували безпілотниками підприємство в Чернігові. Унаслідок удару під завалами опинилися люди.

Читай нас у