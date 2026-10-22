Відео: Росія атакувала Кіровоградщину та спричинила пожежу на складах

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Увечері 21 жовтня російські війська завдали удару по Кропивницькому району Кіровоградської області. Унаслідок атаки загорілися складські приміщення, на місці продовжують працювати рятувальники.

За інформацією надзвичайників, пожежа охопила значну площу складських приміщень. Роботу пожежно-рятувальних підрозділів ускладнювали масштаби займання та загроза повторних російських ударів.

Попри складні умови, рятувальникам вдалося локалізувати пожежу. Наразі роботи з остаточної ліквідації займання тривають. За попередньою інформацією ДСНС, унаслідок російської атаки загиблих і травмованих немає.

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Також Росія атакувала інфраструктурний об’єкт у Запоріжжі, виникла пожежа.

Нагадаємо, у Києві обмежили рух Південним мостом після російського обстрілу.

Раніше у Києві обмежили рух поїздів зеленої гілки метро через пошкодження Південного мосту.

Додамо, що Росія масовано атакувала Київ балістичними ракетами.

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