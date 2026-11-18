0:00 / 0:00

Уранці 18 листопада внаслідок російської атаки загорівся приватний житловий будинок у селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області.

Інформація про постраждалих та масштаби пошкоджень уточнюється.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/avassetexportpreset1280x720.mp4

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/img-8922.mp4

Увечері 17 листопада російські загарбники атакували Дніпро та Нікопольський район Дніпропетровської області безпілотниками. Унаслідок обстрілів постраждали шестеро людей, серед них – 15-річний хлопець.

Російські окупаційні війська протягом минулої доби, 17 листопада, здійснили 692 удари по 55 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок атак на Запоріжжя та Запорізький район загинули двоє людей, ще 49 дістали поранення.

Увечері 17 листопада російські війська розпочали чергову атаку безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 126 ворожих БпЛА.

У центрі Вінниці через російську атаку постраждали четверо людей.

У Деснянському районі Києва загорілася трава після падіння уламків БпЛА.

У Дніпрі пошкоджено консульство Австрії та гімназію, є поранені.

Читай нас у