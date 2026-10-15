Відео: Росія може спробувати від’єднати Україну від АЕС і спричинити масштабний блекаут

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Експерт заявив, що Росія може намагатися вивести з ладу енергетичну інфраструктуру України, щоб залишити населення не лише без електроенергії, а й без інших життєво необхідних комунальних послуг. Фахівець також оприлюднив можливий план від’єднання України від атомних електростанцій.

Росія атакує мережеву інфраструктуру України, намагаючись відрізати споживачів від електроенергії, виробленої АЕС. Про це розповів колишній голова Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков.

За його словами, Росії не потрібно завдавати ударів безпосередньо по атомних електростанціях. Натомість окупаційні війська можуть атакувати підстанції, через які електроенергія з АЕС передається споживачам.

«Вони ніколи не полишали цієї думки — відрізати споживачів від атомних електростанцій. Можна не бити по відкритих розподільчих пристроях АЕС, а завдавати ударів по підстанціях, які дозволяють знизити напругу, що надходить з АЕС, і передати електроенергію споживачеві», — пояснив Плачков.

Експерт застеріг, що захисні споруди навколо трансформаторів та автотрансформаторів не гарантують їхнього вцілілення за умов регулярних російських атак.

«Навіть якщо на цих об’єктах зведуть бетонні саркофаги чи конструкції, здатні захистити важливі трансформатори й автотрансформатори, що забезпечують видачу електроенергії з АЕС, — якщо туди щодня цілеспрямовано прилітатимуть по п’ять-шість "шахедів" і завдаватимуть ударів по об’єктах, що забезпечують передачу енергії лініями електропередачі, та по підстанціях "Укренерго", то люди витримають, а от бетон може не витримати», — попередив колишній голова Державної інспекції ядерного регулювання.

Фахівець наголосив, що, попри всі виклики, українські АЕС продовжують працювати, а проблеми з енергопостачанням Києва зумовлені, зокрема, російськими ударами по ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, Київській ГЕС і Київській ГАЕС.

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Плачков вважає, що для мінімізації наслідків російських атак необхідно посилити захист об’єктів розподілу електроенергії, зміцнити їхню протиповітряну оборону та збільшити кількість мобільних вогневих груп.

«Це поділ енергосистеми на окремі елементи. Якщо працює бодай одна теплова чи гідроелектростанція, фахівці "Укренерго" можуть знову зібрати об’єднану енергосистему докупи. Це як мозаїка: складаєш елементи — й отримуєш цілісну картину та об’єднану енергосистему», — пояснив експерт.

Плачков додав, що Росія планує позбавити українців не лише електроенергії, а й гарячої води, водопостачання та водовідведення.

Джерело: Radio NV

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