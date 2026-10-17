Відео: Росія почала повертати танки на тилові бази зберігання, повідомляють осінтери

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Російські війська почали повертати танки на тилові бази зберігання техніки, які раніше переважно спустошували для поповнення арсеналів. За спостереженнями осінтерів, досі росіяни вивозили звідти радянську бронетехніку, однак тепер зафіксовано зворотний рух.

Від початку повномасштабної війни Росія стрімко вичерпувала радянські запаси бронетехніки на складах, але останнім часом ситуація змінилася на протилежну. Тепер новітні танки та бойові машини піхоти йдуть не на фронт, а на бази зберігання. Про це повідомляє аналітик відкритих даних Covert Cabal, який спеціалізується на аналізі супутникових знімків російських військових баз.

Як розповідає експерт, особливо помітні зміни на 22-й центральній базі зберігання в населеному пункті Буй Костромської області, за кілька сотень кілометрів на північ від Москви. На супутниковому знімку від 4 жовтня виявили десятки одиниць бронетехніки, хоча раніше основна зона зберігання була порожньою.

«Ми раптово помітили різкий розворот цієї тенденції на одному зі складів», — зазначає автор.

За його даними, на початку повномасштабної війни база мала понад 760 танків, однак згодом їхня кількість скоротилася до 102. Усі машини, що залишилися, були старими й перебували в зоні технічного обслуговування. Тепер склад знову заповнюється, причому сучасною технікою.

Зокрема, аналітик ідентифікував на знімках 57 танків Т-90М, яких раніше на базі не було. Він оцінює впевненість у такій ідентифікації приблизно у 90% через обмежену роздільну здатність супутникових зображень. Крім того, там з'явилася значна кількість бронемашин БТР-82А, БМП-3М та вантажівок.

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Автор також припускає, що Росія може централізувати зберігання військової техніки, евакуюючи частину баз на заході країни, які перебувають у зоні досяжності українських дронів.

Головною причиною накопичення новітніх машин Covert Cabal вважає фактичну відмову армії РФ від їх використання у війні з Україною через поширення безпілотників на полі бою. Через їхню загрозу танки стали менш ефективними, а використання найсучасніших зразків без належного захисту може призводити до значних втрат.

На його думку, Росія поки продовжує виробляти бронетехніку та накопичувати її в очікуванні появи рішень, які дозволять ефективніше протидіяти безпілотникам.

Джерело: Covert Cabal

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