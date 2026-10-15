Відео: Росія понад 10 годин атакувала Кіровоградщину дронами, є загиблі та поранені
У ніч на 15 жовтня Росія понад 10 годин атакувала Кіровоградську область ударними дронами. Унаслідок обстрілу загинули троє людей, ще шестеро дістали травми, а влучання та наслідки атак зафіксували у 25 місцях області.
В обласному центрі дрони влучили в:
- території підприємств;
- логістичні центри та склади;
- житлові будинки та прибудинкові території.
Після ударів спалахнули пожежі.
У Кропивницькому та Новоукраїнському районах під атаку потрапили об'єкти транспортної інфраструктури, там теж виникли займання. Також пошкоджені житлові будинки, двори та автомобілі.
Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки. Кількість постраждалих і масштаби руйнувань уточнюються.
Джерело: ДСНС
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