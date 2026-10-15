+11° Київ +10° Варшава +22° Вашингтон
$ 44.95 € 50.42 zł 11.54
$ 44.95 € 50.42 zł 11.54
+11° Київ +10° Варшава +22° Вашингтон
Головне Війна з рф

Відео: Росія понад 10 годин атакувала Кіровоградщину дронами, є загиблі та поранені

UA NEWS 15 Жовтня 2026 08:09
Відео: Росія понад 10 годин атакувала Кіровоградщину дронами, є загиблі та поранені
0:00 / 0:00

У ніч на 15 жовтня Росія понад 10 годин атакувала Кіровоградську область ударними дронами. Унаслідок обстрілу загинули троє людей, ще шестеро дістали травми, а влучання та наслідки атак зафіксували у 25 місцях області.

 

В обласному центрі дрони влучили в:

  • території підприємств;
  • логістичні центри та склади;
  • житлові будинки та прибудинкові території.

Після ударів спалахнули пожежі.

photo_5368435595467759792_y.webp

У Кропивницькому та Новоукраїнському районах під атаку потрапили об'єкти транспортної інфраструктури, там теж виникли займання. Також пошкоджені житлові будинки, двори та автомобілі.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки. Кількість постраждалих і масштаби руйнувань уточнюються.

Джерело: ДСНС

Нагадаємо, російські війська вдарили по двох промислових підприємствах на Полтавщині.

У Києві та семи областях зафіксували знеструмлення через атаки РФ.

Унаслідок російської атаки вночі проти 14 жовтня були уражені всі три міські теплоелектроцентралі Києва, а також критично важливі енергооб’єкти в Київській області. У столиці зросла кількість загиблих і поранених після ударів по житловій забудові.

У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.

У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

Читай нас у
Завантажуй наш додаток