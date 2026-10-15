Відео: Росія понад 10 годин атакувала Кіровоградщину дронами, є загиблі та поранені

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У ніч на 15 жовтня Росія понад 10 годин атакувала Кіровоградську область ударними дронами. Унаслідок обстрілу загинули троє людей, ще шестеро дістали травми, а влучання та наслідки атак зафіксували у 25 місцях області.

В обласному центрі дрони влучили в:

території підприємств;

логістичні центри та склади;

житлові будинки та прибудинкові території.

Після ударів спалахнули пожежі.

У Кропивницькому та Новоукраїнському районах під атаку потрапили об'єкти транспортної інфраструктури, там теж виникли займання. Також пошкоджені житлові будинки, двори та автомобілі.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки. Кількість постраждалих і масштаби руйнувань уточнюються.

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Джерело: ДСНС

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