Відео: Росія пошкодила арену збірної України з фігурного катання в Києві

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Унаслідок російської атаки на Київ у ніч на 19 жовтня 2026 року пошкоджено льодову арену «Шалетт» у Дніпровському районі столиці. Там тренується збірна України з фігурного катання.

Увечері 18 жовтня та вночі російські війська здійснили чергову масовану атаку на Київ, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники. Унаслідок ворожого обстрілу та падіння уламків у столиці зазнали руйнувань об’єкти спортивної інфраструктури.

Під удар, зокрема, потрапила льодова арена «Шалетт», що на вулиці Міста Шалетт, 6 у Дніпровському районі. Окрім того, пошкоджень зазнала і Fifty Ice Arena, розташована в торгово-розважальному центрі Cosmo Multimall. Вибухова хвиля та уламки понівечили фасади будівель, а також вибили численні вікна й вітражі, завдавши значної шкоди приміщенням, де тренувалися українські спортсмени.

На льодовій арені «Шалетт» тренуються фігуристи збірної України. Ця арена має особливе значення для розвитку фігурного катання в столиці, адже у 2011-2012 роках сюди після знесення катка «Крижинка» сюди переїхала провідна дитячо-юнацька спортивна школа, де готували майбутніх спортсменів. Серед фігуристів, які тренувалися на цій арені, – Іван Шмуратко, Анастасія Архипова, Іван Хобта та Віолетта Сєрова.

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Тренерка Ольга Куровська відреагувала на пошкодження спортивного об’єкта. За її словами, арена була місцем, де спортсмени щодня тренувалися, працювали та присвячували своє життя фігурному катанню. «Залишилися лише біль, гнів і ненависть», – написала Куровська. Для Куровської та її підопічних ця ковзанка є базовою: саме тут проходять тренування найперспективнішого юніора України Єгора Курцева, який цього сезону став володарем двох медалей етапів юніорського Гранпрі і був близьким до виходу до фіналу серії.

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Джерело: Skate Ukraine

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