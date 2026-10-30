Відео: Росія повторно атакувала залізничний вокзал Дніпра
Російські війська 30 жовтня завдали кількох нових ударів по залізничному вокзалу Дніпра, пасажирів і працівників евакуювали до укриттів.
Про це повідомили в «Укрзалізниці». За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав — ані серед пасажирів, ані серед залізничників. Евакуацію оголосили завчасно, люди перебували в укриттях.
На підземних площах вокзалу облаштували зони для тривалого перебування. Попри безпекові обмеження та затримки, залізничники продовжують роботу, щоб відправити всі поїзди.
В «Укрзалізниці» закликали пасажирів та інших людей, які перебувають на вокзалі, залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.
Також у компанії повідомили, що пасажири, для яких поїздка сьогодні не є критично необхідною, можуть здати квитки та отримати повну компенсацію. Подорож можна перенести на іншу дату.
Нагадаємо, окупанти атакували залізничний вокзал у Дніпрі, загинуло щонайменше 13 людей.
Російський удар по вокзалу в Дніпрі забрав життя п’ятьох залізничників: серед загиблих — дві провідниці.
Укрзалізниця уточнила обставини російського удару по залізничному вокзалу в Дніпрі, внаслідок якого загинули та постраждали цивільні пасажири.