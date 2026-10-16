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Відео: Росія вдарила по багатоповерхівці Харкова Бандеролями

UA NEWS 16 Жовтня 2026 23:06
Відео: Росія вдарила по багатоповерхівці Харкова Бандеролями
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Російські терористичні війська ввечері 16 жовтня атакували Харків ракетами «Бандероль». Удар припав на багатоповерхівку, унаслідок чого постраждали дев’ятеро людей.

 

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

За словами Терехова, прильоти "Бандеролей" були у Немишлянському та Слобідському районах, причому по Немишлянському ворог вдарив кілька разів.

Станом на зараз відомо, що у Немишлянському районі внаслідок ударів зафіксовано пошкодження житлових будинків, вибито понад 100 вікон.

Постраждали щонайменше дев'ятеро людей.

У свою чергу Синєгубов уточнив, що у постраждалих гостра реакція на стрес, серед них 13-річні дівчинка і хлопець.

Нагадаємо, що упродовж дня 16 жовтня Росія атакувала Україну понад 300 ударними безпілотниками різних типів, зокрема реактивними дронами, а також 15 ракетами S-8000 «Бандероль/Дань-Т». 

Російські війська ввечері 16 жовтня атакували Дніпро. У передмісті спалахнула пожежа, внаслідок удару загинув чоловік. 

Російські терористичні війська увечері 16 жовтня атакували магістральну мережу на Рівненщині. Через це у Рівному та області у великої кількості людей зникло світло.

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