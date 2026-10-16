Відео: Росія вдарила по багатоповерхівці Харкова Бандеролями

Російські терористичні війська ввечері 16 жовтня атакували Харків ракетами «Бандероль». Удар припав на багатоповерхівку, унаслідок чого постраждали дев’ятеро людей.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

За словами Терехова, прильоти "Бандеролей" були у Немишлянському та Слобідському районах, причому по Немишлянському ворог вдарив кілька разів.

Станом на зараз відомо, що у Немишлянському районі внаслідок ударів зафіксовано пошкодження житлових будинків, вибито понад 100 вікон.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/img-2402.mp4

Постраждали щонайменше дев'ятеро людей.

У свою чергу Синєгубов уточнив, що у постраждалих гостра реакція на стрес, серед них 13-річні дівчинка і хлопець.

Нагадаємо, що упродовж дня 16 жовтня Росія атакувала Україну понад 300 ударними безпілотниками різних типів, зокрема реактивними дронами, а також 15 ракетами S-8000 «Бандероль/Дань-Т».

Російські війська ввечері 16 жовтня атакували Дніпро. У передмісті спалахнула пожежа, внаслідок удару загинув чоловік.

Російські терористичні війська увечері 16 жовтня атакували магістральну мережу на Рівненщині. Через це у Рівному та області у великої кількості людей зникло світло.