Відео: Росія використала евакуацію з Олешок для перекидання військової техніки — Sky News

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Журналіст Азад Сафаров 2 листопада оприлюднив матеріал Sky News, у якому показано, як російські військові використовували евакуацію жителів Олешок і так званий гуманітарний коридор для власних воєнних потреб.

За словами Сафарова, оприлюднити ці кадри раніше було неможливо, оскільки потрібно було дочекатися, поки евакуйовані мешканці дістануться підконтрольної Україні території. Тепер Sky News отримав ексклюзивний доступ до моніторингу евакуації з повітря.

Журналіст повідомив, що спостереження велося до, під час і після евакуації. За цей час російські військові, як стверджує Сафаров, завозили до Олешок і навколишніх сіл важку техніку, зброю, боєприпаси, особовий склад і продовольство.

Крім того, росіяни заходили до приватних будинків у пошуках підвалів, які могли використати для облаштування нових позицій, а також намагалися повернути раніше втрачені позиції.

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Окремо Сафаров звернув увагу на вивезення тіл загиблих цивільних із місцевого моргу. За його словами, ці люди померли внаслідок обстрілів і підривів на мінах, а російські військові забирали їхні тіла, щоб приховати сліди своїх дій.

Журналіст наголосив, що цей матеріал необхідно показати міжнародній аудиторії, дипломатам і представникам адміністрації президента США Дональда Трампа, які, на його думку, досі можуть вважати, що Росії можна довіряти.

До цього Генштаб ЗСУ заявив, що армія РФ використала режим тиші в Олешках для облаштування позицій.

Нагадаємо, Меланія Трамп відреагувала на успішну евакуацію жителів Олешків.

Український омбудсман Дмитро Лубінець повідомив 30 жовтня, що всі жителі Олешок, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, змогли скористатися евакуацією, а для тих, хто залишився, доставили гуманітарну допомогу.

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