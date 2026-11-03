Відео: Росія вранці атакувала Дніпро, пошкоджено житлові будинки

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Російські війська вдосвіта 3 листопада завдали ударів по Дніпру, внаслідок чого є пошкодження житлової забудови та постраждалі. Попередньо, одне з влучань припало на чотириповерховий житловий будинок.

Про це повідомили голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та міський голова Борис Філатов.

За інформацією Ганжі, усіх постраждалих госпіталізували. Двоє чоловіків віком 80 та 81 рік перебувають у тяжкому стані. На місці удару триває пошуково-рятувальна операція.

Філатов уточнив, що в Самарському районі міста зафіксували влучання по території ТЕЦ, житловому кварталу та відділу поліції.

За даними обласної влади, внаслідок ранкової атаки пошкоджено житлову забудову. На місцях влучань працюють екстрені та комунальні служби.

Джерело: Дніпропетровська ОДА (ОВА)

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