Відео: Росія знищила частину Епіцентру на Рівненщині

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20 жовтня російські війська неодноразово атакували гіпермаркет «Епіцентр» у Рівненській області. Унаслідок ударів виникла масштабна пожежа, а рятувальники оприлюднили фотографії руйнувань.

Гасіння гіпермаркету ускладнювали значне пожежне навантаження та загроза повторних ударів. Рятувальники були змушені відходити в безпечні місця.

Повідомляється, що в результаті атаки постраждали четверо людей, трьох із них госпіталізували.

«Пожежу ліквідовано. До гасіння залучалися 46 рятувальників та 13 одиниць техніки ДСНС», — повідомили в екстреній службі.

Рятувальники також показали кадри, як боролися з пожежею в «Епіцентрі» після обстрілу. Гіпермаркет охопило сильне полум’я, над будівлею здіймався густий чорний дим. На фото та відео помітні значні пошкодження будівлі.

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Джерело: ДСНС

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