Відео: Росія знищила фабрику українського бренду жіночого одягу Helena Mikhnich

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Унаслідок чергового російського обстрілу повністю знищено виробничу фабрику українського бренду жіночого одягу Helena.Mikhnich. Про втрату виробництва повідомили словами: «Фабрики більше немає».

У компанії зазначили, що найближчим часом зв'яжуться з усіма клієнтами, чиї замовлення наразі неможливо виконати, та повністю повернуть кошти за сплачені товари.

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«Ми звʼяжемось з кожним, чиї замовлення неможливо буде відправити, і повернемо кошти. Звісно, за теорією ймовірності це може статися з кожним, але ніколи не була до такого готова та не знаю, як правильно діяти далі…», — йдеться у повідомленні бренду.

Для того, щоб допомогти компанії вистояти та відновити діяльність, усім охочим пропонують придбати подарункові сертифікати на будь-яку суму.

Джерело: Helena.Mikhnich

Раніше Росія атакувала підприємство з виробництва продуктів на Одещині.

Також РФ під час атаки на Київ знищила офіс українського бренду Nika Zemlyanikina.

Окрім того, російський обстріл пошкодив виробництво бренду Harvest clothing.

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