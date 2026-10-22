Відео: Росія знищила гіпермаркет Епіцентр у Києві
У ніч проти 22 жовтня внаслідок російської атаки на столицю було знищено гіпермаркет «Епіцентр» на Почайній в Оболонському районі Києва. За повідомленнями місцевих ЗМІ, також загорівся ще один торговельний центр.
Російські війська атакували столицю балістичними ракетами, після чого в Оболонському районі виникли пожежі у двох торговельних центрах.
Зокрема, серйозних руйнувань зазнав гіпермаркет «Епіцентр», розташований на Почайній. Як повідомляють ЗМІ, торговельний об'єкт було знищено.
Також відомо про пожежу в іншому торговельному центрі на Оболоні. Інформація про масштаби його пошкоджень наразі уточнюється.
Нагадаємо, у Києві обмежили рух Південним мостом після російського обстрілу.
Раніше у Києві обмежили рух поїздів зеленої гілки метро через пошкодження Південного мосту.
Нагадаємо, Росія масовано атакувала Київ балістичними ракетами.