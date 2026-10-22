Відео: Росія знищила гіпермаркет Епіцентр у Києві

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У ніч проти 22 жовтня внаслідок російської атаки на столицю було знищено гіпермаркет «Епіцентр» на Почайній в Оболонському районі Києва. За повідомленнями місцевих ЗМІ, також загорівся ще один торговельний центр.

Російські війська атакували столицю балістичними ракетами, після чого в Оболонському районі виникли пожежі у двох торговельних центрах.

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Зокрема, серйозних руйнувань зазнав гіпермаркет «Епіцентр», розташований на Почайній. Як повідомляють ЗМІ, торговельний об'єкт було знищено.

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Також відомо про пожежу в іншому торговельному центрі на Оболоні. Інформація про масштаби його пошкоджень наразі уточнюється.

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Нагадаємо, у Києві обмежили рух Південним мостом після російського обстрілу.

Раніше у Києві обмежили рух поїздів зеленої гілки метро через пошкодження Південного мосту.

Нагадаємо, Росія масовано атакувала Київ балістичними ракетами.

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