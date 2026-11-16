Відео: Росіяни атакували завод Олейна та інші підприємства Дніпра

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16 листопада російські окупанти завдали удару по Дніпру.

У різних районах міста зафіксували влучання, на підприємствах спалахнули пожежі. Двоє людей дістали поранення.

За повідомленнями місцевих медіа, під удар міг потрапити завод «Олейна», де виробляють соняшникову олію. На відео з місця видно сильне задимлення та пожежу.

Росія атакувала завод «Олейна» у Дніпрі, на підприємстві спалахнула пожежа. За даними ОВА, внаслідок атаки поранені двоє людей. Медики надають їм допомогу. https://t.co/Rj6puofXY0 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 16, 2026

В обласній військовій адміністрації наразі не підтвердили, що влучання було саме по цьому підприємству. Наслідки атаки уточнюються.

Джерело: Дніпропетровська ОВА

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російський удар по агропідприємству Bunge у Дніпрі є частиною системної терористичної кампанії москви проти цивільного американського бізнесу та економічних інтересів США. Об'єкт належить американському агробізнес-гіганту та відомий виробництвом соняшникової олії під брендом «Олейна».

У селі Бандурка на Миколаївщині російський безпілотник влучив у Бандурський олійноекстракційний завод. Через удар пошкоджено чотири резервуари із соняшниковою олією, один із них повністю зруйнований. Розлив забруднив понад 3,5 тисячі квадратних метрів землі, однак прямого потрапляння олії до річки Чорний Ташлик поки не зафіксували.

Унаслідок російської атаки на Одещині було пошкоджено термінал компанії Kernel, який займається перевалкою соняшникової олії. Через удар знищено близько 25 тисяч тонн готової продукції.

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