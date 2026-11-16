Відео: Росіяни перетворили Костянтинівку на руїни: з'явилися нові кадри понівеченого міста

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Російські окупанти продовжують нищити Костянтинівку Донецької області, де тривають запеклі бої. На кадрах зафіксовані знищені житлові будинки, спустошені вулиці та наслідки постійних російських обстрілів. Колись житлові квартали міста перетворилися на руїни.

"Костянтинівка. Ще одне місто, яке стало рідним, з яким повʼязано так багато спогадів, і яке росія перетворила на руїну. Ще одна величезна кривава рана на мапі і в серці кожного, хто хоч раз тут був", - написав фотограф.

Ліберов також подякував воїнам 28-ї окремої механізованої бригади за допомогу у створенні матеріалів та захист міста.

"Дякую моїм друзям, воїнам 28-ї бригади за довіру та поміч в створенні цих матеріалів. А особливо дякую вам за захист. Ви титани", - зазначив він.

Український фотограф Костянтин Ліберов опублікував нові світлини міста, на яких видно масштаби руйнувань.

DeepState спростував заяви Путіна про окупацію Костянтинівки.

Нагадаємо, На фронті відбулося 148 боєзіткнень:найгарячіше на Покровському та Костянтинівському напрямках

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