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Російські війська зберігають високу інтенсивність штурмів на Гуляйпільському напрямку та намагаються скористатися туманом, опадами й сильним вітром для просування. Одним із головних завдань окупантів залишається захоплення північної частини Запорізької області.

Про ситуацію в зоні відповідальності 225-го окремого штурмового полку розповів начальник штабу батальйону безпілотних систем із позивним «Юрист» в ефірі «Армія TV».

За його словами, листопадова негода суттєво ускладнює застосування українських безпілотників. Зокрема, швидкість вітру сягає 23–26 метрів за секунду, а туман і хмарність додатково перешкоджають роботі БпЛА.

Водночас українські військові заздалегідь готувалися до таких умов, оскільки погіршення погоди було прогнозованим.

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Для забезпечення підрозділів Сили оборони активно використовують наземні роботизовані комплекси. Наразі їх залучають переважно для логістики. Вантажопідйомність таких платформ становить від 120 кг до 500 кг.

Крім того, у полку планують розширювати застосування бойових турелей з огляду на очікуване посилення інтенсивності боїв. «Юрист» також зазначив, що за рівнем використання наземних роботизованих комплексів українські військові наразі випереджають російську армію.

Джерело: Армія Медіа

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