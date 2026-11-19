Відео: Росіяни посилили наступ на Гуляйпільському напрямку та використовують негоду
Російські війська зберігають високу інтенсивність штурмів на Гуляйпільському напрямку та намагаються скористатися туманом, опадами й сильним вітром для просування. Одним із головних завдань окупантів залишається захоплення північної частини Запорізької області.
Про ситуацію в зоні відповідальності 225-го окремого штурмового полку розповів начальник штабу батальйону безпілотних систем із позивним «Юрист» в ефірі «Армія TV».
За його словами, листопадова негода суттєво ускладнює застосування українських безпілотників. Зокрема, швидкість вітру сягає 23–26 метрів за секунду, а туман і хмарність додатково перешкоджають роботі БпЛА.
Водночас українські військові заздалегідь готувалися до таких умов, оскільки погіршення погоди було прогнозованим.
Для забезпечення підрозділів Сили оборони активно використовують наземні роботизовані комплекси. Наразі їх залучають переважно для логістики. Вантажопідйомність таких платформ становить від 120 кг до 500 кг.
Крім того, у полку планують розширювати застосування бойових турелей з огляду на очікуване посилення інтенсивності боїв. «Юрист» також зазначив, що за рівнем використання наземних роботизованих комплексів українські військові наразі випереджають російську армію.
Джерело: Армія Медіа
Російські окупанти просунулися на Донеччині, — DeepState.
На фронті за добу відбулося 205 боїв, на Покровському напрямку знешкодили 80 окупантів.
Росіяни посилили наступ на Добропілля та Костянтинівку – Зеленський.
Відео: бійці ГУР влаштували засідку на окупантів у Каховському лісі.