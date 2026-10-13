Відео: Росіяни вдарили по пункту незламності у Слов’янську

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Російські війська обстріляли Слов’янськ Донецької області та влучили в пункт незламності в мікрорайоні Лісний. Унаслідок атаки поранення отримали шестеро людей.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

За його словами, удару завдали у вівторок, 13 жовтня, близько 12:45. Інформацію про постраждалих оприлюднили після обстрілу у відеозверненні, яке Лях опублікував у Facebook.

«Сьогодні о 12:45 ворог здійснив обстріл міста Слов’янськ. Влучання у пункт незламності — мікрорайон Лісний. На зараз відомо про шістьох поранених», — повідомив очільник міської військової адміністрації.

Інформація щодо стану поранених та інших наслідків атаки в оприлюдненому повідомленні не уточнювалася.

Джерело: Вадим Лях

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