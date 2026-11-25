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Уранці 25 листопада російські війська атакували Шевченківський район міста. Внаслідок удару постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей, також пошкоджено багатоповерхові будинки.

Про це в Телеграмі повідомив в.о. голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

«Кількість поранених зросла до 6 людей. З них двоє — діти», — зазначив він.

За словами секретаря Запорізької міськради Регіни Харченко, внаслідок атаки РФ по Шевченківському району постраждали троє людей, серед них двоє — комунальники, які їхали налаштовувати опалення.

«Тепловики їхали налаштовувати людям опалення. І потрапили під обстріл. Двоє наших працівників у лікарні, їм надають допомогу», — зазначила посадовиця.

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