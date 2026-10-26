Відео: Російська балістика вдарила по кампусу університету в Києві, є загиблі — Зеленський

За словами президента України, на місцях влучань тривають рятувальні роботи. Є значні пошкодження, під завалами можуть перебувати люди. Усі відповідні служби працюють на місцях і допомагають постраждалим.

Зеленський наголосив, що ракети влучили в людні місця, де немає військових об’єктів. Він також попередив про загрозу повторних ударів. Росія продовжує атакувати Київ та інші українські міста й громади ударними безпілотниками.

Президент закликав партнерів не затримувати допомогу Україні з протиповітряною обороною. Він наголосив, що Україні потрібні засоби для знищення російських пускових установок балістичних ракет. За його словами, це допомогло б ефективніше захищати людей.

Зеленський також заявив, що Росія не припиняє війну та продовжує вбивати мирних жителів. Він закликав міжнародних партнерів підтримувати Україну й допомагати захищати життя людей.