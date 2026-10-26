Відео: Російська балістика вдарила по кампусу університету в Києві, є загиблі — Зеленський
Увечері 26 жовтня російська балістика влучила на територію одного з університетів Києва та поруч із ним. Удар також припав на парк «Кіото», район біля станції метро та житлових будинків. Є загиблі та поранені, точна кількість постраждалих поки невідома.
За словами президента України, на місцях влучань тривають рятувальні роботи. Є значні пошкодження, під завалами можуть перебувати люди. Усі відповідні служби працюють на місцях і допомагають постраждалим.
Зеленський наголосив, що ракети влучили в людні місця, де немає військових об’єктів. Він також попередив про загрозу повторних ударів. Росія продовжує атакувати Київ та інші українські міста й громади ударними безпілотниками.
Президент закликав партнерів не затримувати допомогу Україні з протиповітряною обороною. Він наголосив, що Україні потрібні засоби для знищення російських пускових установок балістичних ракет. За його словами, це допомогло б ефективніше захищати людей.
Зеленський також заявив, що Росія не припиняє війну та продовжує вбивати мирних жителів. Він закликав міжнародних партнерів підтримувати Україну й допомагати захищати життя людей.
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