Відео: російська вантажівка наїхала на збитий безпілотник

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У мережі з'явилися відеокадри детонації безпілотного літального апарата, який лежав на автошляху. Вибух стався в той момент, коли впритул повз дрон проїжджав російський вантажний автомобіль.

Внаслідок детонації боєприпасу у військово-логістичного транспорту повністю розірвало задню частину кузова.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/file.mp4

Джерело: Оперативний ЗСУ.

За даними Міністерства оборони України, протягом жовтня 2026 року втрати російської армії вбитими та важкопораненими становили 54,4 тисячі військових.

Загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року до 30 жовтня 2026 року, становлять близько 1 586 500 військових.

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