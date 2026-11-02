+9° Київ +7° Варшава +16° Вашингтон
$ 45.72 € 51.26 zł 11.6
$ 45.72 € 51.26 zł 11.6
+9° Київ +7° Варшава +16° Вашингтон
Головне Війна з рф

Відео: російська вантажівка наїхала на збитий безпілотник

UA NEWS 02 Листопада 2026 19:33
Відео: російська вантажівка наїхала на збитий безпілотник
0:00 / 0:00

У мережі з'явилися відеокадри детонації безпілотного літального апарата, який лежав на автошляху. Вибух стався в той момент, коли впритул повз дрон проїжджав російський вантажний автомобіль. 

Внаслідок детонації боєприпасу у військово-логістичного транспорту повністю розірвало задню частину кузова.

Джерело: Оперативний ЗСУ.

За даними Міністерства оборони України, протягом жовтня 2026 року втрати російської армії вбитими та важкопораненими становили 54,4 тисячі військових

Загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року до 30 жовтня 2026 року, становлять близько 1 586 500 військових. 

Читай нас у
Завантажуй наш додаток