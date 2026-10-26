Відео: російські полонені розповіли про голод та високу смертність в окупаційних військах

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Військовослужбовці 33-го окремого штурмового полку під час операції «Вівальді» взяли в полон ворожих піхотинців на Лиманському напрямку. Захоплені загарбники поділилися подробицями щодо реального стану справ у підрозділах російських окупаційних військ.

«Обіцянки, підписання контракту, мінімальна підготовка й вихід на позиції без бронежилетів і касок. У розмові полонені розкривають реалії російської армії: примус і побиття за відмову виконувати накази, брак забезпечення та ставлення командирів до особового складу», — повідомили в українському підрозділі.

За свідченнями полонених окупантів, частина їхнього особового складу помирала на позиціях не від бойових уражень, а через відсутність їжі та питної води через повністю відсутнє логістичне постачання. Крім того, затримані стверджують, що не планували чинити опір та вирішили здатися в полон при першій загрозі.

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Джерело: 33-й окремий штурмовий полк Збройних Сил України.

Бійці 23-го штурмового полку Р.У.Г взяли участь у контрнаступальній операції «Велес» на Куп’янському напрямку, під час якої українські захисники просунулися більш ніж на 15 кілометрів підземними комунікаціями та взяли в полон понад 30 російських військових.

Микита з позивним Зергут, громадянин Росії, який воює на боці України у складі «Сибірського батальйону» Головного управління розвідки, звернувся до російських військових. Він закликав їх не виконувати накази командування, здаватися в полон або приєднуватися до підрозділів, які воюють на боці України.

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