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У ніч проти 20 листопада російські війська застосували для удару по області реактивні безпілотники. Над Львовом кілька разів лунали вибухи, сили протиповітряної оборони відбивали атаку, повідомили очільник ОВА Максим Козицький і міський голова Андрій Садовий.

Повітряну тривогу у Львівській області оголосили о 02:24. Ворожі дрони заходили на місто хвилями. Мешканці Львова чули вибухи.Водночас працювали сили протиповітряної оборони.

Міський голова Андрій Садовий закликав львів'ян не виходити з укриттів.

«Увага, Львів! Працює ППО! Не підходьте до вікон і нічого не знімайте. Залишайтеся в укритті або в безпечному місці до відбою тривоги», – написав Андрій Садовий.

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За словами Максима Козицького, загроза ворожих безпілотників для області не минула. Про наслідки атаки, руйнування чи постраждалих місцева влада поки не повідомляла.

Російські війська у четвер, 19 листопада, атакували Ізюм Харківської області. Внаслідок удару зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку, під завалами можуть перебувати люди. Щонайменше 12 осіб постраждали, серед них — четверо дітей.

Вранці 19 листопада російські безпілотники атакували цивільну інфраструктуру Шостки Сумської області. Унаслідок удару зруйновано два нежитлові приміщення, ще чотири багатоквартирні будинки зазнали пошкоджень.

Упродовж минулої доби, 18 листопада, російські війська завдали 1 733 ударів по Донецькій області. Під ворожим вогнем опинилися вісім населених пунктів, пошкоджено житлові будинки, заклад освіти та об'єкт інфраструктури.

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