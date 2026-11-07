Відео: Російські терористи вдарили крилатими ракетами по Північному мосту у Києві

Російські терористичні війська вночі 7 листопада вдарили крилатими ракетами по Північному мосту у Києві. Унаслідок нічної атаки пошкоджено дорожнє покриття шляхопроводу, контактну тролейбусну мережу та лінію електропередач.



Про це повідомив на Telegram мер Києва Віталій Кличко.

«Зараз на Північному мосту вже працюють дорожники, комунальники. На обʼєкті пошкоджені дорожнє полотно, контактна тролейбусна лінія, лінія електропередач», - повідомив Кличко.

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Також, за його словами, вибуховою хвилею на парковці біля мосту пошкоджені п'ять вантажних автомобілів.

Нагадаємо, що через наслідки атаки російських терористів на Київ 7 листопада було змінено рух автобусів через Північний міст. Наразі громадський транспорт спрямовано в об’їзд через Подільський мостовий перехід.

Починаючи з вечора 6 листопада російські терористичні війська завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет Іскандер-М, Циркон, KN-23 та С-400. Ракети запускали з Брянська та Воронезької області.

Унаслідок російської терористичної атаки на Київщину 7 листопада виникла пожежа на об’єкті інфраструктури. Рятувальникам вдалося швидко її загасити.

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