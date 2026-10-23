Відео: Російські удари по Харкову та двох населених пунктах області спричинили пожежі й руйнування

0:00 / 0:00

Від ранку 23 жовтня російські війська кілька разів атакували Харків, а також завдали ударів по Златополю та Новій Водолазі. Внаслідок обстрілів виникли пожежі та зафіксовано руйнування.

Влучання зафіксовані у Слобідському районі, там загорілася господарча будівля. В Основ'янському районі ворог поцілив у житлову багатоповерхівку та цивільну інфраструктуру.

Згодом стало відомо про влучання у приватний будинок у цьому ж районі, на місці пожежа. За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, також горить покрівля чотириповерхової будівлі.

Вранці 23 жовтня росіяни завдали удару, за попередніми даними, двома ракетами по місту Златопіль.

«Внаслідок російської атаки було сильно пошкоджено декілька житлових будинків та цивільне підприємство», — поінформував міський голова Микола Бакшеєв.

Крім того, ворог атакував селище Нова Водолага.

«Сьогодні ворогом знову завдано удару по селищу Нова Водолага. Попередньо, ракетою «Бандероль». Удар прийшовся по нежитловим будівлям», — повідомив очільник громади Олександр Єсін.

Постраждалих унаслідок цих обстрілів, за попередніми даними, немає.

У Безлюдівській громаді Харківської області внаслідок російського удару виникла масштабна пожежа в складській будівлі, до ліквідації залучили пожежний потяг, поінформувала Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Внаслідок влучання у будівлю приватного підприємства на території Безлюдівської громади сталися руйнування та виникла масштабна пожежа», — ідеться в повідомленні.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/whatsapp-video-2026-10-23-at-11-14-03.mp4

В ДСНС зазначили, що попри загрозу повторних обстрілів до ліквідації наслідків ворожої атаки залучені підрозділи ДСНС, вогнеборці місцевої пожежної команди, пожежний потяг, а також працівники та техніка комунального підприємства Харкова.

За попередніми даними, без постраждалих.

Джерело: Ігор Терехов

Нагадаємо, Росія масовано атакувала Суми дронами, є постраждалі та руйнування.

Тим часом у Лозовій на Харківщині зросла кількість загиблих через російський удар по ринку.

Також Росія майже 20 разів атакувала Дніпро та область за вечір, є постраждалі.

Читай нас у