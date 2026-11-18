Відео: Російський дрон влучив у житловий будинок на Печерську, спалахнула пожежа
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Увечері 18 листопада у Печерському районі Києва уламки російського безпілотника влучили у 28-поверховий житловий будинок на рівні 11-го поверху. На місце події прямують екстрені служби.
За попередньою інформацією, на Липках російський дрон типу «Герань» влучив у недобудований житловий комплекс, після чого там спалахнула сильна пожежа.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.
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