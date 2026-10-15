Відео: Російський FPV-дрон атакував будинок культури в Краматорську

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Російський FPV-дрон влучив у будинок культури в Краматорську Донецької області, спричинивши пожежу.

Під час гасіння вогню російські безпілотники неодноразово намагалися завдати повторних ударів. Через загрозу рятувальникам доводилося відходити в укриття.

Попри небезпеку, вогнеборці змогли ліквідувати пожежу на площі 800 квадратних метрів.

Джерело: ДСНС України

У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

Військовий розповів про загибель майже всієї родини після удару РФ по Радушному.

Нагадаємо, російська ракета вбила багатодітну родину на Дніпропетровщині.

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