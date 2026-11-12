Відео: Російський окупант вистрибнув з автомобіля на ходу, рятуючись від FPV-дронів

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Бійці бригади «Хижак» при департаменті патрульної поліції атакували транспорт противника FPV-дронами. На оприлюдненому відео видно, як російський військовий намагається врятуватися від безпілотників, вистрибнувши з автомобіля просто під час руху.

«Оператори БПЛА бригади „Хижак“ зафіксували порушення росіянами швидкісного режиму та були змушені застосувати спецзасоби. Один із пасажирів, очевидно, вирішив, що він орел, і спробував полетіти», — йдеться в коментарі до оприлюднених кадрів.

Втім, політ росіянина виявився доволі коротким і закінчився жорстким та, найімовірніше, дуже болючим приземленням.

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Джерело: бригада «Хижак»

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