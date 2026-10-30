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Російський пропагандистський телеканал «Россия-1» показав сюжет про тимчасово окуповані Олешки, у якому місцевих жителів використали для поширення звинувачень на адресу Збройних сил України. У матеріалі стверджували, що в місті є люди, які нібито постраждали від «звірств ЗСУ».

Одна з героїнь сюжету називала Олешки російською назвою «Алешки», плакала перед камерою та зверталася до пропагандиста Євгенія Попова. У сюжеті також порушували тему нібито «геноциду» в місті.

Російський телеканал подав ці кадри як свідчення злочинів українських військових, однак наведений опис не містить незалежного підтвердження таких звинувачень.

Близько 17 год 29 жовтня російська пропагандистка Ольга Скабєєва у Telegram опублікувала репортаж Євгенія Попова для "Россия-1" з Олешок. На той час український омбудсмен Дмитро Лубінець був на шляху в окуповане росіянами українське місто. Попов поспілкувався з "жителькою Альошек", яка плакала та говорила про загибель родича від дрона ЗСУ. Інший персонаж, герой Росії та головний лікар "Алешковской центральной районной больницы" Володимир Харлан, розповів про "виживання під ударами України".

Скабєєва заявила, що глядачі мають можливість побачити "ексклюзивний репортаж" під час гуманітарної місії в Олешки. Перша співрозмовниця Попова — жінка у білій блузі та чорно-білому пальті, й в окулярах, які вона постійно спускала на кінчик носа, щоб подивитись на журналіста. Персонажка плакала та розповідала, що її чоловік начебто загинув через скид з дрона "Баба-Яга", а російські солдати допомагали його врятувати. Але оскільки невідомі сили розбомбили усі швидкі допомоги, то вивезти його не змогли й тому чоловік помер.

Своєю чергою Харлан поскаржився на українців, через яких він два роки сидів у підвалі. Чоловік розповів російському пропагандисту, як страждав від українських дронів та артилерії. Також з'ясувалось, що до нього в лікарню привозили "36 морпіхів у робі", яких він лікував. На прощання Попов подякував герою Росії за витримку і сказав, що за подіями в Олешках стежать усі росіяни.

З відомої інформації про Володимира Харлана. Чоловік співпрацює з окупаційною владою з перших місяців вторгнення, керує міською лікарнею, брав участь у фейкових "виборах" у Держдуму РФ та став "героєм Росії" у 2025 році. СБУ оголосило підозру Володимиру Харлану за "пособництво державі-агресору", а у 2025 році його визнали винним.

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Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Гуманітарна місія в Олешках: підготували 25 автобусів для допомоги та евакуації цивільних.

У тимчасово окупованих Олешках Херсонської області завершили розмінування визначених маршрутів та готовність гуманітарного конвою до відправлення, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Перед цим делегація за участю представників України, США та Росії прибула до місця, звідки планують доставляти гуманітарну допомогу в Олешки.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець погодився дістатися тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині через територію Росії, оскільки іншого безпечного маршруту для гуманітарної місії наразі немає. В Офісі омбудсмана пояснили, що шлях через лінію фронту небезпечний, а переправа через річку неможлива через мінування.

Російські війська можуть використати тимчасове перемир’я в окупованих Олешках для перекидання техніки та військових ближче до Херсона. Про таку загрозу повідомляє німецьке видання Bild із посиланням на українських військовослужбовців. За їхніми оцінками, російські підрозділи активізували переміщення на лівобережжі Дніпра, однак незалежного підтвердження підготовки наступу наразі немає.

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