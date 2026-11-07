Відео: Російський військовий три доби просив їжі, але командир відповів йому лайкою

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Окупант звернувся до командира з проханням нагодувати його, оскільки не їв уже три дні та хотів отримати сили для продовження руху наступного дня. Однак замість допомоги військовий почув лише лайку.

Аудіоперехоплення оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

На Донбасі російський військовий із позивним «Астраханський» після трьох діб без їжі звернувся до командира з проханням нагодувати його.

Розмову зафіксували між військовослужбовцями 103-го мотострілецького полку 150-ї мотострілецької дивізії армії рф.

«Командире, ну будь ласка, нагодуйте мене сьогодні, я завтра піду далі», — просить окупант.

Однак замість обіцянки доставити продукти він почув від командира докори.

«Астраханський, з чого ти вирішив, що можеш отак — сьогодні хочу, завтра не хочу? […] Ти мені зараз уже в дупу лізеш. Не знаю, якось аж занадто», — відповів той.

Згодом командир почав з’ясовувати, на що саме скаржиться підлеглий: на відсутність відпустки, посилок чи харчування.

«Ти на що ображаєшся: що тебе у відпустку не звозили? Чи що не так із посилками або їжею? Так у нас у всіх така х*йня», — заявив росіянин.

До кінця розмови «Астраханський» так і не почув обіцянки, що йому доставлять їжу.

У ГУР зазначають, що проблеми із забезпеченням, нестача продуктів і виснаження залишаються поширеними серед російських військових на фронті.

За минулу добу ЗСУ ліквідували на фронті 2 280 російських окупантів.

Нагадаємо, що станом на 22:00 6 листопада на фронті відбулося 180 бойових зіткнень. Російські війська завдали 53 авіаудари, скинули 170 керованих авіабомб і використали понад 3,6 тисячі дронів-камікадзе.

Днями оператори підрозділу SHADOW PACK 3-го окремого полку Сил спеціальних операцій Збройних Сил України за підтримки екіпажів безпілотних літальних апаратів провели успішну операцію із зачистки російських позицій безпосередньо на території рф.

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