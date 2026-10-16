Відео: російський військовий застрелився, щоб не потрапити в полон

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У мережі опублікували повідомлення про російського військовослужбовця, який наклав на себе руки пострілом зі штатного автомата, аби не потрапити в український полон.

Російських окупантів інструктують вчиняти самогубство в разі загрози потрапляння в полон.

За їхніми словами, один із військових армії Росії вирішив виконати таку настанову та застрелився зі штатної зброї.

Автори допису з іронією зауважили, що російське командування, за їхніми твердженнями, пояснює підлеглим необхідність уникати полону навіть ціною власного життя, однак не забезпечує їх укороченими автоматами.

«Спроба була здійснена негайно, однак доля розпорядилася інакше. Російських окупантів ретельно проінструктовано позбавляти себе життя пострілом у скроню задля уникнення полону. Проте їхнє командування не потурбувалося забезпечити особовий склад укороченими автоматами, придатними для таких цілей», — йдеться в коментарі до відео.

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У мережі опублікували повідомлення про російського військовослужбовця, який наклав на себе руки пострілом з автомата, щоб не потрапити в український полон.

Раніше російський військовий після спроби здатися в полон українським захисникам потрапив під удар FPV-дрона власних військ. Попри це, бійці мотопіхотного батальйону 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя врятували пораненого окупанта та евакуювали його з поля бою за допомогою наземного роботизованого комплексу (НРК).

Протягом минулої доби на фронтівідбулося260 бойових зіткнень між українськими захисниками та російськими військами. Найбільшу кількість ворожих штурмів зафіксували на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Увечері в середу, 14 жовтня, внаслідок російського удару в Одесі пошкодженоквартири у двох багатоповерхових будинках. Постраждалих немає, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

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