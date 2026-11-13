Відео: Ростовську область атакували понад 120 дронів, є поранений і пожежа

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У ніч проти 13 листопада Ростовська область Росії зазнала масованої атаки безпілотників. За повідомленням місцевої влади, у Ростові-на-Дону поранено чоловіка, пошкоджено житлові будинки та загорілося виробниче приміщення.

Про наслідки атаки повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар. За його словами, регіон атакували понад 120 безпілотників.

У Ростові-на-Дону в Радянському районі виникла пожежа у виробничому приміщенні. Рятувальники вже ліквідували займання.

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Також пошкоджень зазнали житлові будинки. В Азовському районі руйнувань зазнали п'ять приватних осель, а в Ростові-на-Дону пошкоджено п'ять багатоповерхівок.

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Крім того, в Аксайському районі місцеві жителі повідомляли про серію гучних вибухів, після яких виникла пожежа.

Раніше у Волгограді спалахнула масштабна пожежа на НПЗ Лукойлу.

Нагадаємо, у ніч проти 5 листопада безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Унаслідок атаки в місті виникли пожежі на промислових об’єктах, а частина Рязані залишилася без електропостачання.

Найбільша за обсягами видобутку російська нафтова компанія «Роснефть» запровадила ліміти на продаж пального на своїх автозаправних станціях у всіх регіонах Росії. Обмеження почали діяти після серії українських ударів по нафтопереробних заводах.

У ніч проти 9 листопада Санкт-Петербург і Ленінградська область зазнали масованої атаки безпілотників. Місцева влада заявила про «величезну кількість БПЛА», вибухи та можливе ураження промислових об’єктів. На тлі атаки в місті також виникли перебої з мобільним інтернетом.

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