Відео: Шахед упав на припарковані автомобілі біля багатоповерхівки в Рівному
У Рівному 17 листопада російський безпілотник упав на автомобілі у дворі житлового будинку. Момент падіння зафіксувала камера відеоспостереження.
На записі видно, як дрон падає на дах однієї з припаркованих машин, після чого вдаряється об сусіднє авто.
За попередньою інформацією, бойова частина безпілотника не здетонувала.
Згодом вибухотехніки провели контрольований підрив боєприпасу.
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