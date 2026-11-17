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У Рівному 17 листопада російський безпілотник упав на автомобілі у дворі житлового будинку. Момент падіння зафіксувала камера відеоспостереження.

На записі видно, як дрон падає на дах однієї з припаркованих машин, після чого вдаряється об сусіднє авто.

За попередньою інформацією, бойова частина безпілотника не здетонувала.

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Згодом вибухотехніки провели контрольований підрив боєприпасу.

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