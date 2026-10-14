Відео: Сили оборони уразили російський гелікоптер Мі-28 за допомогою FPV-дрона

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Бійці 115-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України уразили модернізований російський ударний гелікоптер Мі-28НМ. Для перехоплення повітряної цілі українські військові застосували зенітний FPV-дрон.

«Зенітний FPV-дрон перехопив борт у повітрі, не залишивши шансів ані техніці, ані екіпажу», — зазначили українські військові.

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Мі-28НМ — модернізований ударний гелікоптер російських окупаційних військ. За повідомленням 115-ї окремої механізованої бригади, українські захисники змогли перехопити його безпосередньо в повітрі за допомогою безпілотника.

Про це 115-та окрема механізована бригада ЗСУ повідомила у Фейсбуцi, оприлюднивши відео бойової роботи.

Також українські військові завдали удару по місцю зберігання та запуску ударних безпілотників російської армії в районі тимчасово окупованого Донецька.

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