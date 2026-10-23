Відео: ССО захопили в полон 13 російських військових на Лиманському напрямку

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За два місяці оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій знищили понад 25 окупантів і взяли в полон ще 13.

Під час серії спеціальних дій українські військові також повернули контроль над населеним пунктом Новоселівка та здобули розвідувальні дані.

Результатів вдалося досягти завдяки підготовці бійців, злагодженості групи та координації з іншими підрозділами Сил оборони.

Джерело: Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Українські захисники ліквідували на фронті російського окупанта Сергія Кучерова — багаторазового чемпіона Росії з велоспорту, володаря Кубка світу та учасника двох Олімпійських ігор.

Командувач Угруповання військ «Центр», бригадний генерал Андрій Білецький заявив, що вже найближчим часом Україна може досягти нових успіхів на фронті. За його словами, за своїм масштабом і результатами вони можуть бути співмірними з операцією «Вівальді».

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