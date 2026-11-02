Відео: Стало відомо про наслідки удару по оператору зв’язку Лугаком у Луганську

У ніч на 2 листопада в окупованому Луганську було завдано удару по будівлі магістрального оператора зв’язку «Лугаком». Унаслідок атаки пошкоджено об’єкт компанії, яка забезпечує мобільний зв’язок та доступ до інтернету на тимчасово окупованій території Луганської області.

Інфраструктура «Лугакому» використовується не лише для надання телекомунікаційних послуг місцевим жителям. Її також задіюють підрозділи російської окупаційної армії для зв’язку та передачі даних.

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Джерело: Exilenova+

Раніше в окупованому Луганську пролунали вибухи та почав зникати інтернет.

23 жовтня окупований Луганськ також атакували дрони, у місті виникли перебої зі світлом.

До цього у Луганську дрони атакували будівлю колишнього Укртелекому.

9 жовтня окупований Луганськ опинився під атакою дронів, є перебої зі світлом.

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