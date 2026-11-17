Відео: У Башкортостані атакували підприємство Газпром нафтохім Салават
У ніч проти 17 листопада під удар потрапило підприємство «Газпром нафтохім Салават», розташоване в місті Салават у Республіці Башкортостан.
Ймовірно, влучання припало по виробничій установці на території заводу, після чого там спалахнула пожежа.
«Газпром нафтохім Салават» (відомий також як Салаватський нафтопереробний завод) є одним із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів у Росії та Башкортостані. Підприємство, засноване у 1948 році (раніше відоме як Ново-Ішимбайський НПЗ та «Салаватнефтеоргсинтез»).
Комплекс має повний цикл перероблення вуглеводневої сировини й об'єднує нафтопереробний і газохімічний заводи, завод «Мономер» та ТОВ «Ново-Салаватська ПГУ». Підприємство випускає понад 150 найменувань продукції, серед яких автомобільні бензини, дизельне пальне, мазут, бітуми, поліетилен, аміак, карбамід, бутиловий спирт та акрилати.
Джерело: Exilenova+
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