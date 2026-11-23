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Число жертв російського удару по Димеру Київської області збільшилося до 11 осіб.

Про це о 7:23 повідомив у Телеграмі голова обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«У Димері кількість загиблих унаслідок російської атаки зросла до 11 людей. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї людини», — повідомив Ткаченко.

Як повідомили у ДСНС Київщини, рятувальники усю ніч безперервно працювали на місці зруйнованого будинку.

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«Роботи не припинялися ні на мить. Лише сигнали повітряної тривоги змушували рятувальників тимчасово переривати роботу», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Вишневому зросла кількість жертв російського удару по супермаркету. Кількість загиблих через російську атаку на супермаркет Novus у Вишневому Бучанського району Київської області ввечері 22 листопада зросла до двох людей, ще восьмеро зазнали поранень.

У неділю ввечері, 22 листопада 2026 року, російські війська завдали удару по продуктовому магазину в місті Вишневе Бучанського району Київської області. Спочатку повідомлялося, що одна людина загинула, ще троє цивільних зазнали поранень. Пожежу, що спалахнула у будівлі торговельного закладу після влучання, рятувальникам уже вдалося повністю ліквідувати.

Увечері в неділю, 22 листопада 2026 року, кількість жертв російського удару по селищу Димер Вишгородського району Київської області зросла до трьох осіб після того, як рятувальники деблокували тіло ще однієї загиблої людини з-під завалів житлового будинку.

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