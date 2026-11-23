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У Димері Київської області завершили аварійно-рятувальні роботи після російської атаки на житловий будинок 22 листопада. Унаслідок удару загинули 11 людей, серед них 11-річна дівчинка.

Рятувальники понад добу розбирали завали. Під час операції вдалося врятувати 7-річного хлопчика та 79-річну жінку, яка провела під уламками майже добу. П'ятеро постраждалих перебувають у лікарнях.

З-під завалів і прилеглої території вивезли понад 2 тисячі тонн будівельного сміття. Два тіла загиблих ще встановлюють. Під час робіт рятувальники неодноразово оголошували хвилини тиші через загрозу повторних ударів.

Жителі подали до поліції понад 70 заяв про пошкоджене майно. Також зафіксовано пошкодження квартир, комунікацій та сусідніх будівель. Відновлення водо-, тепло- та електропостачання у першому під'їзді планують завершити протягом двох-трьох днів.

Місцева влада організовує допомогу постраждалим, зокрема компенсації за пошкоджене житло та виплати родинам загиблих. Для тимчасового закриття зруйнованих вікон і дахів уже передали понад 600 листів OSB та шиферу.

Джерело: Іван Вигівський

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після російського удару по житловому будинку в Димері на Київщині закликав Європу реагувати на дії Кремля комплексно. За його словами, російські провокації виходять далеко за межі України, тому відповідь має бути спрямована не на окремі інциденти, а на джерело загрози — Росію. Сибіга також наголосив, що посилення України важливе для безпеки всього європейського континенту.

У Димері Київської області кількість загиблих унаслідок російської атаки зросла до двох людей, а постраждалих — до чотирьох. Рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї людини. Пошуково-рятувальна операція триває, наразі немає зв’язку з 11 людьми, серед яких двоє дітей.

У Димері Вишгородського району Київської області рятувальники дістали з-під завалів п’ятиповерхового будинку тіло другої загиблої людини. Будинок зруйнував російський безпілотник, а під час удару обвалився цілий під’їзд. За попередньою інформацією, знайдене тіло може належати підлітку.

У Вишгородському районі Київської області тривають пошуково-рятувальні роботи після російської атаки в ніч на 22 листопада. Унаслідок удару зруйнований під’їзд житлового будинку — від першого до п’ятого поверху. Під завалами можуть перебувати восьмеро людей, рятувальники продовжують їх шукати.

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