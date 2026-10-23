Відео: У Глухові росія пошкодила п’ятиповерхівку, пожежу ліквідували

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У Глухові Сумської області внаслідок російської атаки 23 жовтня пошкоджено житловий п’ятиповерховий будинок. Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла після удару.

«Рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку в Глухові після російського удару», — ідеться в повідомленні ДСНС.

За даними ДСНС, внаслідок влучання загорілися два балкони та кімната в п’ятиповерховому житловому будинку.

Через загрозу повторних ударів фахівці ДСНС тимчасово призупиняли роботи. Усі осередки горіння ліквідували.

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