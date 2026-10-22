Відео: у Харкові російський дрон влучив в електричку, загорівся вагон

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У Харкові вдень 22 жовтня внаслідок російського удару безпілотником по пасажирському електропоїзду виникла пожежа. Займання сталося в головному вагоні.

Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу, попри загрозу повторних обстрілів. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Джерело: ДСНС Харківської області.

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