Відео: у Харкові російський дрон влучив в електричку, загорівся вагон
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У Харкові вдень 22 жовтня внаслідок російського удару безпілотником по пасажирському електропоїзду виникла пожежа. Займання сталося в головному вагоні.
Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу, попри загрозу повторних обстрілів. За попередньою інформацією, люди не постраждали.
Джерело: ДСНС Харківської області.
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