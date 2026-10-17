Відео: У Херсоні через авіаудар РФ загинув водій швидкої та поранення отримало немовля

Російські терористичні війська в ніч на 17 жовтня атакували Херсон КАБами. Внаслідок обстрілу у місті постраждали понад десяток людей, включаючи дітей.

За даними місцевої влади, обстріл Херсона КАБами сталася приблизно о 04:41. Вже через півгодини стало відомо, що під удар потрапив Корабельний район і внаслідок авіаудару постраждала 11 річна дівчинка.

За останніми даними, кількість постраждалих зросла до 15. Серед них є і родина з немовлям.

«У своїй квартирі на момент атаки перебували троє людей - 28-річна жінка, 37-річний чоловік і немовля віком лише один місяць. Усі троє дістали вибухові травми, закриті черепно-мозкові травми та акубаротравми. Постраждалих доправили до лікарні у стані середньої тяжкості», - йдеться у повідомленні на Telegram Херсонської міської військової адміністрації.

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Окрім того, відомо, що загинув 64-річний чоловік, який був водієм екстреної медичної допомоги. Він отримав травми несумісні з життям.

Нагадаємо, що російські терористичні війська ввечері 16 жовтня атакували Харків ракетами «Бандероль». Удар припав на багатоповерхівку, унаслідок чого постраждали дев’ятеро людей.

Упродовж дня 16 жовтня Росія атакувала Україну понад 300 ударними безпілотниками різних типів, зокрема реактивними дронами, а також 15 ракетами S-8000 «Бандероль/Дань-Т».

Російські війська ввечері 16 жовтня атакували Дніпро. У передмісті спалахнула пожежа, внаслідок удару загинув чоловік.

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