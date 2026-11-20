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У Подільському районі столиці під час обстеження пошкодженого внаслідок російського удару житлового будинку фахівці виявили нездетоновану бойову частину безпілотника вагою близько 50 кг. За оцінками правоохоронців, її вибух міг зруйнувати всі п’ять поверхів будівлі.

Небезпечний боєприпас знайшли на місці вчорашньої атаки під час обстеження будинку. Бойова частина не здетонувала.

Правоохоронці зазначили, що в разі вибуху наслідки могли бути значно масштабнішими: детонація могла спричинити руйнування всієї п’ятиповерхової будівлі.

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Джерело: Поліція Києва

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