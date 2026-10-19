Відео: У Києві показали наслідки російської атаки на станцію метро Чернігівська

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У Києві оприлюднили нові кадри наслідків російської атаки на станцію метро «Чернігівська» 19 жовтня. Удар пошкодив інфраструктуру поблизу станції, зокрема торговельні приміщення.

На опублікованих кадрах видно руйнування магазину EVA, аптеки та інших торговельних точок, розташованих біля станції метро.

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Через пошкодження, спричинені обстрілом, роботу червоної гілки Київського метрополітену обмежено. Станції «Чернігівська» та «Лісова» тимчасово зачинені на вхід і вихід. Рух поїздів організовано між станціями «Академмістечко» та «Дарниця».

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Про відновлення повноцінної роботи лінії повідомлять додатково.

Додамо, що у Києві через обстріл змінили рух тролейбусів чотирьох маршрутів.

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Нагадаємо, після атаки рф на Київ пошкоджена наземна станція метро та колії, є постраждалі.

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