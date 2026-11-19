У Подільському районі Києва впали уламки ворожого безпілотника, місто перебуває під атакою дронів Про це вдень 19 листопада повідомили Повітряні сили.

За інформацією військових, повітряна атака на столицю триває: станом на 15.02 над містом, зокрема в районі Оболоні та центру, фіксують рух реактивних безпілотників, а до Києва на низькій висоті (100–200 метрів) наближається ще група ударних дронів типу «Герань».

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Дрони активно збиваються: під час ворожої повітряної атаки зафіксовано падіння уламків російського безпілотника у Подільському районі. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. За попередніми даними, уламки БпЛА впали поблизу триповерхової будівлі, загоряння на місці не виникло. На локацію вже прямують екстрені служби.

Джерело: Віталій Кличко у телеграмі/Повітряні сили.

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