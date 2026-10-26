Відео: У Києві внаслідок атаки РФ постраждали семеро людей, серед них — працівники швидкої

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Увечері 26 жовтня у Києві кількість постраждалих зросла до семи людей після атаки російських терористів на Лісовий масив. Шестеро поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень.

Серед постраждалих — медики швидкої допомоги, які прибули на виклик: парамедик та екстрений медичний технік. За попередніми даними, вони дістали нетяжкі поранення. Попри це, бригади медиків продовжують працювати. Також пошкоджень зазнав автомобіль швидкої допомоги.

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Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

У Києві обстріл балістикою пошкодив два медзаклади, є загиблий.

Київ атакують балістичними ракетами, на лівому березі пролунало п'ять вибухів.

Відео: у Києві ударом балістики пошкоджено станцію метро Лісова.

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