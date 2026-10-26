Відео: У Києві внаслідок атаки РФ постраждали семеро людей, серед них — працівники швидкої
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Увечері 26 жовтня у Києві кількість постраждалих зросла до семи людей після атаки російських терористів на Лісовий масив. Шестеро поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень.
Серед постраждалих — медики швидкої допомоги, які прибули на виклик: парамедик та екстрений медичний технік. За попередніми даними, вони дістали нетяжкі поранення. Попри це, бригади медиків продовжують працювати. Також пошкоджень зазнав автомобіль швидкої допомоги.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.
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