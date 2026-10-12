Відео: У Києві внаслідок удару по житловому будинку загинула жінка

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У Києві внаслідок російської атаки загинула жінка. Безпілотник типу «Герань» влучив на території житлового комплексу Seven на Осокорках.

За попередніми даними, дрон упав на дитячий майданчик, після чого спалахнула масштабна пожежа. На жаль, удар по житловій забудові забрав життя жінки.

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Раніше у Києві після атаки РФ 11 жовтня зникло світло в чотирьох районах.

Також киян попередили про ризик перебоїв зі світлом і водою та дали поради.

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